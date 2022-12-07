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«Настоящий спектакль». Газзаев рассказал, какие матчи 1/8 финала ЧМ-2022 ему понравились

«Настоящий спектакль». Газзаев рассказал, какие матчи 1/8 финала ЧМ-2022 ему понравились
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев рассказал, какие матчи ему больше всего понравились на стадии 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Больше всего в 1/8 финала ЧМ мне понравился матч Бразилия — Южная Корея — это был настоящий спектакль. Очень неплохой матч между Францией и Польшей, но исключительно в исполнении французской сборной. Конечно, понравились португальцы и аргентинцы.

Если подводить итоги, то всё это команды, которые я жду в полуфинале чемпионата мира. В игре этих сборных мы видим и результат, и качество игры, и отличное индивидуальное техническое оснащение игроков. Они реально претендуют на победу на ЧМ-2022 и призовые места», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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