«Есть ощущение, что мы выиграем ЧМ». Ван Дейк — о возможном триумфе Нидерландов

Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от возможной победы команды на чемпионате мира в Катаре, а также высказался о возможной серии послематчевых пенальти в четвертьфинале с Аргентиной.
«Есть голод, мечты и ощущение, что мы действительно можем завоевать здесь Кубок. Когда выходишь в четвертьфинал, всего три игры отделяют тебя от славы. Это наша возможность. Но очевидно, что сначала мы должны пройти аргентинскую команду с одним из лучших игроков всех времён.
Возможная серия пенальти? Мы тренировались уже с момента последнего сбора нашей команды, но это не гарантирует, что в матче, где выступаешь на полном стадионе в 80 000 человек, а на кону полуфинал, всё будет так же, как на тренировке. Мы стараемся сделать как можно больше, чтобы быть готовыми к этому. Но, надеюсь, мы не дойдём до этой стадии», — приводит слова ван Дейка The Athletic.
На мировом первенстве 2014 года сборные Нидерландов и Аргентины встретились в полуфинале турнира, и победу одержала латиноамериканская команда по серии пенальти — 4:2. Матч 1/4 ЧМ в Катаре состоится в пятницу, 9 декабря, и начнётся в 22:00 мск.
Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022
- 7 декабря 2022
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