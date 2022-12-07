Винисиус: даст бог, Неймар принесёт Бразилии шестой титул чемпионов мира

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями от выступления в составе национальной команды, а также рассказал о значимости их главной звезды — нападающего Неймара.

«Я счастлив представлять здесь всех бразильцев, играть с моим кумиром Неймаром, с друзьями, которые у меня есть здесь. Надеюсь, этот союз может помочь нам достичь очень высокого уровня.

Неймар сказал мне, что чемпионат мира отличается от любого другого соревнования. Сейчас живу этим, знаю, насколько важен кубок мира для нашей страны. Важно идти по его пути — Неймара — игрока, который близок к Пеле по голам, который, даст бог, принесёт нам шестой титул чемпионов мира», — приводит слова Винисиуса Sport.es.

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