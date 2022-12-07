Мбаппе примет участие в матче с Англией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с национальной командой Англии. Об этом сообщает AP News.

По информации источника, форвард примет участие в игре с англичанами.



Ранее сообщалось, что Мбаппе не присутствовал на общей тренировке национальной команды, которая проходила в Дохе. Напомним, Мбаппе забил пять голов в четырёх матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре. Французская национальная команда ранее вышла в 1/4 финала международного турнира, где встретится со сборной Англии. Матч пройдёт 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.



Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты.



