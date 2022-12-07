Нигматуллин: пенальти — не совсем обычный футбольный момент. Это отдельный вид искусства

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об особой механике отражения 11-метровых ударов, а также о том, как вратарю сборной Марокко Боно удалось отбить удары испанских футболистов в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала мундиаля (3:0).

«Что касается вратаря сборной Марокко, давайте так — что такое пенальти? Твоя задача увидеть удар, среагировать и уже совершить техническое действие: отбить или поймать. Увидел, среагировал, отбил — три действия. Но именно при исполнении пенальти механика другая. Сначала нужно попытаться обмануть соперника: делать определённые обманные движения. Вратарю марокканцев удалось своими обманными движениями сбить соперника. Следующее — угадать угол: выбрать его, сначала обмануть и, соответственно, прыгнуть в этот угол. Уже два действия. А потом всё как обычно: ты уже находишься в этом углу — увидел, среагировал и отбил. Или же увидел, как мяч полетел в другой угол. То есть это не как в обычной игре. Дополнительно появляются два действия, от которых напрямую зависит успешность выполнения следующих трёх.



Очень мало угадать угол. Даже на этом чемпионате мира вратари угадывали, но им это не помогало. Футболисты очень хорошо били — попадали в самый угол, а вратари угадывали, но прыгали поздно или наоборот — рано. Свои нюансы присутствуют. Ну и от мастерства вратаря зависит — насколько он может подстроиться. Как итог: пенальти — не совсем обычный футбольный момент. Это отдельный вид искусства. У кого-то он получается хорошо, у кого-то хуже. Зачастую даже очень классный вратарь в обычной игре испытывает проблемы с пенальти. Тот же Де Хеа: творит чудеса в игре, но с пенальти у него полная беда. Он ставил антирекорды по неотбитым пенальти. Бывает и наоборот. Например, в сборной Нидерландов основной вратарь один, а на пенальти выпускается другой — специалист именно по этой части игры», — сказал Нигматулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.