Катарский бизнесмен посоветовал хорватской болельщице Иване Кнолль носить абайю

Катарский предприниматель Мохаммед Хасан Аль-Херафи обратился к хорватской болельщице Иване Кнолль, которая привлекла к себе много внимания из-за вызывающих нарядов, продемонстрированных на матчах чемпионата мира.
«Я останусь нейтральным, потому что видел много похоже одетых людей в Катаре. Но, пользуясь случаем, призвал бы Ивану узнать что-то новое о людях, взглянуть на мир иначе. Конечно, никто в Катаре не будет говорить ей это прямо в лицо, но мы являемся многонациональной страной. В следующий раз посоветовал бы ей надеть абайю, нашу традиционную одежду», — цитирует бизнесмена Jutarnji со ссылкой на телешоу Пирса Моргана.
Женщина в абайе
Фото: cottonbro studio
Иван Ракитич троллит Ромелу Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на чемпионате мира:
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