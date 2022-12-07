Катарский бизнесмен посоветовал хорватской болельщице Иване Кнолль носить абайю

Катарский предприниматель Мохаммед Хасан Аль-Херафи обратился к хорватской болельщице Иване Кнолль, которая привлекла к себе много внимания из-за вызывающих нарядов, продемонстрированных на матчах чемпионата мира.

«Я останусь нейтральным, потому что видел много похоже одетых людей в Катаре. Но, пользуясь случаем, призвал бы Ивану узнать что-то новое о людях, взглянуть на мир иначе. Конечно, никто в Катаре не будет говорить ей это прямо в лицо, но мы являемся многонациональной страной. В следующий раз посоветовал бы ей надеть абайю, нашу традиционную одежду», — цитирует бизнесмена Jutarnji со ссылкой на телешоу Пирса Моргана.

Женщина в абайе Фото: cottonbro studio

Иван Ракитич троллит Ромелу Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на чемпионате мира: