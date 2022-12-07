Гакпо: «Манчестер Юнайтед» со мной пока не связывался

Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо отреагировал на информацию о своем переходе в «Манчестер Юнайтед». Сейчас хавбек выступает за ПСВ.

«Манчестер Юнайтед» со мной пока не связывался. Если на меня выйдут — я всё обдумаю. Летом я думал про переход туда, но ничего не произошло. Теперь остается ждать и следить за ситуацией», – цитирует Гакпо инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо принял участие в 24 матчах в составе ПСВ, забив 13 мячей и отдав 18 результативных передач. В составе сборной Нидерландов Гакпо трижды поражал ворота соперников на чемпионате мира.

Напомним, сборная Нидерландов обыграла сборную США со счётом 3:1 в матче 1/8 финала турнира и вышла в 1/4 финала ЧМ, где встретится со сборной Аргентины.



