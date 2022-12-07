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Тебас: хотел бы, чтобы Месси играл в Ла Лиге, а Роналду вернулся, чтобы попрощаться

Тебас: хотел бы, чтобы Месси играл в Ла Лиге, а Роналду вернулся, чтобы попрощаться
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что хочет возвращения Лионеля Месси и Криштиану Роналду в чемпионат Испании.

«Я хотел бы, чтобы Месси был в Ла Лиге. И хотел бы возвращения Роналду, чтобы он смог попрощаться. Возвращение Месси будет зависеть от того, сколько он запросит, я не знаю. Хочу, чтобы он вернулся. Но всё будет зависеть от того, сможет ли «Барса» продать игроков, а также от других её доходов», – приводит слова Тебаса Marca.

В настоящий момент 35-летний Месси выступает за французский «ПСЖ», 37-летний Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и находится в статусе свободного агента. Аргентинец с 2003 по 2021 год играл в Испании за «Барселону», португалец с 2009 по 2018 год защищал цвета мадридского «Реала».

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