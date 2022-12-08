Эквадор отказался от проведения Кубка Америки — 2024. Турнир, вероятно, примет США
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Эквадор отказался от проведения Кубка Америки в 2024 году, сообщает в своих соцсетях журналист Диего Монтальвана.
Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас завил, что существует два препятствия для проведения: проблемы с безопасностью на фоне роста организованной преступности, а также отсутствие необходимой инфраструктуры.
Турнир, вероятно, перенесут в США. Они, как и Канада и Мексика, уже дали согласие на выступление на нём. Также на Кубок Америки будут приглашены ещё три команды из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
Напомним, действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины, в финале 2021 года обыгравшая команду Бразилии (1:0).
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Как выступали хозяева предыдущих ЧМ:
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