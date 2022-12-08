Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эквадор отказался от проведения Кубка Америки — 2024. Турнир, вероятно, примет США

Эквадор отказался от проведения Кубка Америки — 2024. Турнир, вероятно, примет США
Комментарии

Эквадор отказался от проведения Кубка Америки в 2024 году, сообщает в своих соцсетях журналист Диего Монтальвана.

Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас завил, что существует два препятствия для проведения: проблемы с безопасностью на фоне роста организованной преступности, а также отсутствие необходимой инфраструктуры.

Турнир, вероятно, перенесут в США. Они, как и Канада и Мексика, уже дали согласие на выступление на нём. Также на Кубок Америки будут приглашены ещё три команды из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

Напомним, действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины, в финале 2021 года обыгравшая команду Бразилии (1:0).

Новость по теме
Игроки Аргентины после победы над Мексикой спели песню, в которой упомянули Бразилию

Как выступали хозяева предыдущих ЧМ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022