Хавбек «Ювентуса» Рабьо: после возвращения Кьезы и Погба мы скажем своё слово

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мнением о влиянии на него главного тренера Массимилиано Аллегри, а также о том, что туринский клуб сможет навязать конкуренцию за скудетто после возвращения в строй Поля Погба и Федерико Кьезы, которые продолжают восстанавливаться от травм.

«Два сезона на скамейке запасных по решению Аллегри были важны для меня, он заставил меня расти с точки зрения игры, он был тем, кто хотел видеть меня в «Ювентусе» много лет назад. Аллегри подталкивает меня к тому, чтобы я чаще атаковал, он часто говорит мне, что я игрок, способный забивать больше голов.

Мы начали сезон плохо, путь сложен, потому что в турнирной таблице мы сильно отдалились от «Наполи». Но первая половина чемпионата ещё не закончена, и, на мой взгляд, мы сможем сделать большие вещи, в том числе благодаря возвращению Кьезы и Погба, которые помогут нам. Это ещё не конец в отношении скудетто, мы скажем своё слово», — приводит слова Рабьо журналист Альфредо Педулла.

Погба станцевал с травмированным коленом