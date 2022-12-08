Хавбек «Ювентуса» Рабьо: после возвращения Кьезы и Погба мы скажем своё слово

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мнением о влиянии на него главного тренера Массимилиано Аллегри, а также о том, что туринский клуб сможет навязать конкуренцию за скудетто после возвращения в строй Поля Погба и Федерико Кьезы, которые продолжают восстанавливаться от травм.
«Два сезона на скамейке запасных по решению Аллегри были важны для меня, он заставил меня расти с точки зрения игры, он был тем, кто хотел видеть меня в «Ювентусе» много лет назад. Аллегри подталкивает меня к тому, чтобы я чаще атаковал, он часто говорит мне, что я игрок, способный забивать больше голов.
Мы начали сезон плохо, путь сложен, потому что в турнирной таблице мы сильно отдалились от «Наполи». Но первая половина чемпионата ещё не закончена, и, на мой взгляд, мы сможем сделать большие вещи, в том числе благодаря возвращению Кьезы и Погба, которые помогут нам. Это ещё не конец в отношении скудетто, мы скажем своё слово», — приводит слова Рабьо журналист Альфредо Педулла.
Погба станцевал с травмированным коленом
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