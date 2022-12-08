Спортдир «Барселоны»: если мы не сможем сделать трансферы, будем бороться теми, кто есть

Спортивный директор «Барселоны» Хорди Круифф заявил, что в случае, если команде не удастся подписать новых игроков в зимнее трансферное окно из-за финансовых ограничений, то текущему подбору игроков по силам навязать конкуренцию в соревнованиях.
«Президент [Лапорта] уже сказал, что вопрос Fair Play очень сложный. Президент публично заявил, что да, это почти невозможно. Дело не в пессимизме или оптимизме, а в том, чтобы быть реалистом. Если это невозможно, то это невозможно, и мы продолжим работу с той командой, которая у нас есть. А тот факт, что мы отправили на чемпионат мира 17 игроков доказывает, что у нас конкурентоспособный состав.
Конечно, в футболе мы всегда хотим совершенствоваться, и у нас есть идеи, как сделать усилить состав. Но если мы не сможем этого сделать, то будем бороться теми, кто есть. В чемпионате мы находимся в хорошей позиции, и я надеюсь, что мы сможем укрепить этот успех во второй части сезона», — приводит слова Круиффа Football Espana.
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