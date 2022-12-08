Арнольд — об игре Месси: сдержать его – это вопрос удачи

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд рассказал, как остановить аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Определенного способа нет. Нет какого-то определенного подхода к тому, как играть против такого футболиста, потому что он умеет в футболе все. Думаю, сдержать его – это вопрос удачи.
Нужно делать все, что в твоих силах, и надеяться, что он не сотворит никакого волшебства», – приводит слова Арнольда TyC Sports.
Напомним, первой парой четвертьфиналистов стали сборные Нидерландов и Аргентины. Оранжевые уверенно обыграли США – 3:1, а аргентинцы были сильнее Австралии — 2:1. Игра состоится в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток арбитра — в 22:00 мск.
Матч 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретятся сборные Англии и Франции, состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск.
Пророчество марокканца Буфаля перед ЧМ-2022:
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