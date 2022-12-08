Тренер «Крыльев» рассказал, что нового открыл для себя на чемпионате мира в Катаре

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о происходящем на чемпионате мира по футболу в Катаре.



«Лига чемпионов дает больше возможностей для понимания развития футбола и процессов в тактическом плане. Там более сыгранные команды, больше времени на подготовку. Это сегодня стало объективным фактором. На ЧМ же футболисты находятся вместе слишком мало, чтобы похвастаться тактическими связями. Поэтому, если бы хотим ожидать прогресса, надо смотреть Лигу чемпионов.



Но на чемпионате мира больше стилевых особенностей, поэтому футбол более узнаваемый. Хотя сейчас современные возможности выравнивают команды в тактическом плане. Но физиология или социум таких команд, как Бразилия или Дания, всегда будут разными. Команды формируются по-другому.



В Лиге чемпионов есть возможность подбирать на позиции футболистов, которые имеют определенные склонности. Например, южноамериканцев в европейских командах очень много. Это учитывают все тренеры, которые хотят усилиться. Талантливые африканцы немного миксуют европейских и южноамериканских игроков. И сильные команды смотрятся лучше, когда африканцы не доминируют. Но это мои наблюдения», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».