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В сборной Германии на чемпионате мира — 2022 произошел конфликт

В сборной Германии на чемпионате мира — 2022 произошел конфликт
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В сборной Германии на чемпионате мира — 2022 произошел конфликт.

Национальная команда разделилась на два лагеря – игроки «Баварии» и все остальные, сообщает Sport Bild. Ханса-Дитера Флика обвинили в особом отношении к игрокам «Баварии», что вызвало разлад внутри коллектива. Флик не смог завоевать расположение всей команды.

Проблемы начались перед матчем 1-го тура группового этапа с Японией (1:2). Дискуссию вокруг повязки One Love накануне игры начали Мануэль Нойер и Леон Горетцка, которые настаивали на том, что необходимо закрыть рот на предматчевом фото в знак протеста. Другие игроки не хотели принимать участие в каких-либо политических акциях.

Во время игры с Японией многие игроки не поняли решение Флика выпустить Горетцку вместо Илкая Гюндогана. Внутри команды это решение раскритиковали как «замену для гармонии», чтобы Горетцка остался доволен. Хавбек «Манчестер Сити» был в ярости из-за этого решения.

Марк-Андре тер Стеген и Кай Хавертц были расстроены тем, что оставались в запасе на часть игры чемпионата мира. Голкипер «Барселоны» был особенно расстроен, что не получил шанса, несмотря на свои выступления за клуб.

Защитник «Дортмунда» Никлас Зюле, который играл в «Баварии» Флика, выходил на поле, несмотря на плохое выступление в первой игре, в то время как Нико Шлоттербек и Маттиас Гинтер не получили ни одного шанса.

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