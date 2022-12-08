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Английский журналист: Захарян пока не тянет уровень основы «Челси»

Английский журналист: Захарян пока не тянет уровень основы «Челси»
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Английский журналист StandardSport Низар Кинселла выразил мнение, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пока не дотягивает до уровня основы «Челси».

«Думаю, если Арсен перейдёт в «Челси», он сначала отправится в аренду. Например, в один из тех клубов, с кем у лондонцев есть партнёрство. Уровень основы Захарян пока не тянет. Уровень АПЛ гораздо выше уровня РПЛ, я бы даже сказал, что он выше уровня чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов», — сказал Кинселла в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в минувшее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.

Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Полное интервью читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:

«Захарян идеально вписывается в стратегию «Челси». Интервью с близким к клубу журналистом «Захарян идеально вписывается в стратегию «Челси». Интервью с близким к клубу журналистом
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