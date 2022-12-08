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Франко Камоцци назвал позиции в «Спартаке», которые необходимо укрепить

Франко Камоцци назвал позиции в «Спартаке», которые необходимо укрепить
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал позиции в московской команде, которые необходимо укрепить в зимнее трансферное окно.

«Думаю, «Спартаку» нужен центральный защитник и левый. Если у меня появится интересный вариант в Европе, подскажу ли команде? У руководства «Спартака» достаточно квалификации. Им не нужны мои советы», — приводит слова Камоцци Metaratings.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.

Всего в этом сезоне РПЛ красно-белые одержали победу в 11 встречах.

Леонид Федун в сентябре продал 100% акций «Спартака» компании «Лукойл» после 18 лет во главе клуба.

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