Английский журналист, приближённый к «Челси», оценил вероятность трансфера Захаряна в клуб

Английский журналист StandardSport Низар Кинселла оценил вероятность трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».



«Нет уверенности, что трансфер Захаряна в «Челси» состоится. Ситуация с санкциями и вопросом перевода денег остаётся такой же. Если всё изменится, то Захарян перейдёт в «Челси», — сказал Кинселла в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в минувшее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.



Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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