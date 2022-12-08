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Камоцци — о том, поможет ли Бальде «Спартаку»: у меня возникают вопросы, хочу увидеть его

Камоцци — о том, поможет ли Бальде «Спартаку»: у меня возникают вопросы, хочу увидеть его
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что хочет посмотреть на способности нападающего Кейта Бальде в весенней части РПЛ.

«Думаю, если Виктор Мозес вернется на 100% в форму, он очень поможет «Спартаку». А вот что касается Бальде, то у меня возникают вопросы. Он забил мало голов в серии А. Обычно в России забивать легче, чем в Италии. Я хочу увидеть его», — приводит слова Камоцци Metaratings.

За «Спартак» 27-летний игрок провел один матч без результативных действий. Форвард отбыл дисквалификацию за допинг с 15 сентября до 5 декабря 2022 года.

Следующий матч в чемпионате России «Спартак» проведет против «Урала» 4 марта в 18-м туре РПЛ.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.

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