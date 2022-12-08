Валерий Непомнящий: Дзюба — тренер? Сомневаюсь, что у него есть такие мысли

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о словах Александр Кокорина о возможном приглашении Артёма Дзюбы в качестве тренера на Кипр.
«Это шутка от Александра. Он имеет в виду возраст Артема. Может ли Артем стать тренером через несколько лет? Вполне вероятно. У него хороший футбольный вкус. Много где и у кого поиграл. Почему нет?
В этом смысле у него не сложный характер. Его лидерские качества не все правильно воспринимают. Его общение с прессой и все, что вокруг Артема, — это то, что теперь называется медиа-процессом. Он должен быть на виду. Есть такой тип тренера, которые так руководят. И вполне успешно.
Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что у него есть такая мысль — быть тренером. Если взять его человеческие качества, то думаю, что такая идея имеет право на жизнь. Я не отвергаю.
Но в целом, думаю, Артём способен стать тренером команды в РПЛ. Сейчас популярно — много говорить, быть медиа-продуктом. Это признается как позитивное. Я не со всем этим согласен, но тем не менее кажется, что Дзюба шагает в ногу со временем», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».
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