Онопко — о сборной Польши на ЧМ: не желал им вылета, мне просто на них все равно

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о своей реакции на вылет сборной Польши с чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Я не переживал и никогда не буду переживать за Польшу. Когда случилась вся эта ситуация, их футболисты и тренеры очень активно высказывались. Я считаю это некорректным — нужно оставаться футбольным человеком. Мне эта сборная неинтересна. Я не желал им вылета, мне просто на них все равно», — приводит слова Онопко Sport24.
Сборная Польши дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где потерпела поражение от Франции (1:3).
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
«По отношению к россиянам всё супер». Наши фанаты в Катаре:
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