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Тен Хаг назвал основную цель для «МЮ» на вторую половину сезона

Тен Хаг назвал основную цель для «МЮ» на вторую половину сезона
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обозначил цели на оставшийся отрезок сезона-2022/2023, достижение которых он будет считать успехом.

«Во-первых, мы должны привести клуб в положение, в котором мы сможем завоевать какие-то титулы.
Это наша главная задача. В декабре или январе ни одна команда не выигрывает трофей. Мы должны занять верную позицию в апреле, и это то, ради чего мы должны работать.

«Барселона»? Между нами будет великолепная битва в Лиге Европы. Мы с нетерпением ждём, но, как я уже сказал, впереди много матчей, и мы сконцентрированы на них. В настоящий момент мы приложим все усилия и сделаем чёткий план, чтобы победить их», — цитирует специалиста Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков в 14 матчах английской Премьер-лиги этого сезона. Манкунианцы располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

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