Каррера заявил, что Мозес и Бальде смогут помочь «Спартаку» во второй половине РПЛ

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность, что хавбек Виктор Мозес и форвард Кейта Бальде помогут столичному клубу добиться успеха в весенней части РПЛ. Отечественный чемпионат на данный момент поставлен на паузу и возобновится в марте 2023 года.
«Я не могу судить, какие позиции стоит укрепить «Спартаку» в зимнее трансферное окно, потому что видел всего несколько игр команды. Однако, если говорить о возвращении Виктора Мозеса и Кейта Бальде, то я уверен, что эти футболисты помогут команде, они игроки хорошего уровня», — приводит слова Карреры Metaratings.ru.
Мозес получил травму в начале августа в игре четвертого тура чемпионата России с «Уралом» и выбыл примерно на шесть месяцев. Форвард «Спартака» Бальде получил дисквалификацию за допинг, которую отбывал в период с 15 сентября по 5 декабря 2022 года.
После 17 туров РПЛ «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице. В активе красно-белых 36 баллов.
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