Конфликт в сборной Германии, ФИФА оштрафовала Сербию. Главное к утру

В сборной Германии на чемпионате мира 2022 года в Катаре произошёл конфликт, ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косовом, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в очередном матче Национальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. В сборной Германии на чемпионате мира — 2022 произошёл конфликт.
2. ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косовом в составе в раздевалке на ЧМ-2022.
3. Дубль Овечкина и голевые Кузнецова помогли «Вашингтону» переиграть «Филадельфию».
4. Английский журналист, приближённый к «Челси», рассказал, почему клуб хочет купить Захаряна.
5. Теннисисты из России и Беларуси могут быть допущены к участию на Уимблдоне в 2023 году.
6. Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 99 голов.
7. «Торпедо» обыграло ЦСКА, забив три гола в третьем периоде.
8. Сотрудник пресс-службы сборной Бразилии выбросил кошку с предматчевой конференции.
9. Сестра Роналду: один процент лицемеров, закройте свои рты.
- 8 декабря 2022
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