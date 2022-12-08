Конфликт в сборной Германии, ФИФА оштрафовала Сербию. Главное к утру

В сборной Германии на чемпионате мира 2022 года в Катаре произошёл конфликт, ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косовом, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в очередном матче Национальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. В сборной Германии на чемпионате мира — 2022 произошёл конфликт.

2. ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косовом в составе в раздевалке на ЧМ-2022.

3. Дубль Овечкина и голевые Кузнецова помогли «Вашингтону» переиграть «Филадельфию».

4. Английский журналист, приближённый к «Челси», рассказал, почему клуб хочет купить Захаряна.

5. Теннисисты из России и Беларуси могут быть допущены к участию на Уимблдоне в 2023 году.

6. Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 99 голов.

7. «Торпедо» обыграло ЦСКА, забив три гола в третьем периоде.

8. Сотрудник пресс-службы сборной Бразилии выбросил кошку с предматчевой конференции.

9. Сестра Роналду: один процент лицемеров, закройте свои рты.

10. Франсуа Камано может перейти в «Нант».