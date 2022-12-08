Месси и другие игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро во время ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и другие игроки национальной команды подключились к прямому эфиру бывшего форварда аргентинцев Серхио Агуэро во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Помимо Месси, в диалоге с Агуэро поучаствовали полузащитники Родриго Де Пауль и Папу Гомес, а также другие игроки аргентинской сборной.
«Ваши победы в том числе и для меня. Мне очень тяжело, но мне действительно нравится наблюдать за тем, как вы играете, тем, какое единство вы демонстрируете. Я чувствую, что я с вами. Я очень рад, что всё хорошо», — поделился Агуэро во время прямой трансляции.
«Мы скучаем по тебе, ты всегда рядом», — ответил ему капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Напомним, Агуэро завершил карьеру в национальной команде в 2021 году после Кубка Америки.
Сборная Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре пробилась в четвертьфинал, где сыграет завтра, 9 декабря, с национальной командой Нидерландов. Начало матча — в 18:00 мск.
- 8 декабря 2022
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