Ди Мария: Луи ван Гал — худший тренер в моей карьере
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Наши отношения были разорваны, я хотел уехать из « Манчестер Юнайтед» к чёртовой матери. Руководство знало, что моей проблемой был Луи ван Гал. Мы выиграли со счётом 3:0, я забил гол и отдал голевую передачу, а на следующий день он позвонил мне, чтобы показать видео с каждым моим неудачным пасом. Худший тренер в моей карьере», — цитирует аргентинца Ataque Futbolero.
Напомним, Ди Мария перешёл в «Манчестер Юнайтед» в августе 2014 года из мадридского «Реала» за € 75 млн. Через два года аргентинец покинул английский клуб. Всего за английский клуб футболист сыграл 32 матча, забил четыре мяча и отдал 12 голевых передач.
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