Газинский стал лучшим игроком месяца в «Урале»
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Полузащитник «Урала» Юрий Газинский стал лучшим игроком команды в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Его выбрали болельщики «шмелей».
Он набрал больше всех голосов в номинации и получит памятный приз, вручать который ему будет один из фанатов. Отметим, что в этой номинации Юрий победил второй раз подряд. В ноябре хавбек отметился одним забитым мячом.
Газинский стал игроком «Урала» в августе 2022 года. До этого он выступал за «Краснодар», в составе которого за три предыдущих сезона забил всего лишь четыре мяча. Ему понадобилось 65 матчей за «быков» для достижения этой голевой отметки. Пять голов в «Урале» футболист забил за 15 матчей.
Газинский принял участие в челлендже от Криштиану Роналду
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