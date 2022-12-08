Газинский стал лучшим игроком месяца в «Урале»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский стал лучшим игроком команды в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Его выбрали болельщики «шмелей».

Он набрал больше всех голосов в номинации и получит памятный приз, вручать который ему будет один из фанатов. Отметим, что в этой номинации Юрий победил второй раз подряд. В ноябре хавбек отметился одним забитым мячом.

Газинский стал игроком «Урала» в августе 2022 года. До этого он выступал за «Краснодар», в составе которого за три предыдущих сезона забил всего лишь четыре мяча. Ему понадобилось 65 матчей за «быков» для достижения этой голевой отметки. Пять голов в «Урале» футболист забил за 15 матчей.

Газинский принял участие в челлендже от Криштиану Роналду