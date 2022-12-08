Флик продолжит работать со сборной Германии. Он будет готовить команду к чемпионату Европы

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик продолжит работу в национальной команде после вылета с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Наставник немецкой национальной команды встретился с президентом Берндом Нойендорфом и вице-президентом Ханс-Йоахимом Ватцке на саммите Немецкого футбольного союза (DFB). На официальном сайте DFB говорится о том, что они провели дружескую и конструктивную беседу о текущей ситуации и перспективах сборной Германии.
«Вместе мы убеждены, что чемпионат Европы 2024 года в Германии предоставляет огромные возможности для развития футбола в стране. Наша цель — добиться спортивного успеха на этом турнире. Мы верим, что Ханс-Дитер Флик вместе с командой смогут справиться с этой задачей», — приводит слова Нойендорфа DFB.
«Мой тренерский штаб и я с оптимизмом ждём домашнего чемпионата Европы. Как команда мы можем добиться гораздо большего, чем то, что мы показали в Катаре. Мы упустили там много, и мы извлечём из этого уроки. Мы хотим объединить всю Германию вместе с национальной командой на домашнем чемпионате Европы в 2024 году», — приводит слова Флика DFB.
На мундиале в Катаре сборная Германии заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев выйти в плей-офф.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии
- 8 декабря 2022
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:45
-
10:35
-
10:27
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
09:41
-
09:38
-
09:23
-
09:21
-
08:49
-
08:48
-
08:32
-
08:30
-
08:15
-
07:20
-
07:00
-
06:32
-
05:32
-
05:16
-
04:49
-
04:34
-
04:18
-
04:15