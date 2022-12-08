Флик продолжит работать со сборной Германии. Он будет готовить команду к чемпионату Европы

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик продолжит работу в национальной команде после вылета с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Наставник немецкой национальной команды встретился с президентом Берндом Нойендорфом и вице-президентом Ханс-Йоахимом Ватцке на саммите Немецкого футбольного союза (DFB). На официальном сайте DFB говорится о том, что они провели дружескую и конструктивную беседу о текущей ситуации и перспективах сборной Германии.

«Вместе мы убеждены, что чемпионат Европы 2024 года в Германии предоставляет огромные возможности для развития футбола в стране. Наша цель — добиться спортивного успеха на этом турнире. Мы верим, что Ханс-Дитер Флик вместе с командой смогут справиться с этой задачей», — приводит слова Нойендорфа DFB.

«Мой тренерский штаб и я с оптимизмом ждём домашнего чемпионата Европы. Как команда мы можем добиться гораздо большего, чем то, что мы показали в Катаре. Мы упустили там много, и мы извлечём из этого уроки. Мы хотим объединить всю Германию вместе с национальной командой на домашнем чемпионате Европы в 2024 году», — приводит слова Флика DFB.

На мундиале в Катаре сборная Германии заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев выйти в плей-офф.

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