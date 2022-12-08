Халилходжич: руководство сборной Марокко давило на меня в течение долгого времени

Бывший главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич вспомнил, как работал в африканской сборной. Специалист вывел марокканцев на чемпионат мира, однако после этого покинул свой пост. 70-летний уроженец Яблоницы работал с командой с 2019 года. Под его руководством марокканцы сумели одержать 20 побед и семь раз сыграть вничью в 30 играх.
«Руководство давило на меня в течение долгого времени. Оно желало, чтобы я взял в команду трёх игроков, без которых мы отлично справлялись. Я не поддался на их провокации, потому что так я бы потерял авторитет.
Некоторые футболисты вообще отказывались играть за Марокко, потому что их друзья хотели, чтобы они выступали за Испанию, Италию или Францию. А во время мундиаля они передумали», – цитирует Халилходжича So Foot.
- 8 декабря 2022
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:45
-
10:35
-
10:27
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
09:41
-
09:38
-
09:23
-
09:21
-
08:49
-
08:48
-
08:32
-
08:30
-
08:15
-
07:20
-
07:00
-
06:32
-
05:32
-
05:16
-
04:49
-
04:34
-
04:18
-
04:15