Халилходжич: руководство сборной Марокко давило на меня в течение долгого времени

Бывший главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич вспомнил, как работал в африканской сборной. Специалист вывел марокканцев на чемпионат мира, однако после этого покинул свой пост. 70-летний уроженец Яблоницы работал с командой с 2019 года. Под его руководством марокканцы сумели одержать 20 побед и семь раз сыграть вничью в 30 играх.

«Руководство давило на меня в течение долгого времени. Оно желало, чтобы я взял в команду трёх игроков, без которых мы отлично справлялись. Я не поддался на их провокации, потому что так я бы потерял авторитет.



Некоторые футболисты вообще отказывались играть за Марокко, потому что их друзья хотели, чтобы они выступали за Испанию, Италию или Францию. А во время мундиаля они передумали», – цитирует Халилходжича So Foot.