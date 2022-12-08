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Онопко: Мостовой озлоблен своей невостребованностью. Саша обижен на весь футбольный мир

Онопко: Мостовой озлоблен своей невостребованностью. Саша обижен на весь футбольный мир
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Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказался о знаменитом в прошлом футболисте Александре Мостовом. По мнению Онопко, Мостовой даёт чересчур негативные комментарии в СМИ.

«Какая кошка пробежала между Мостовым и тренерским штабом сборной? Как таковой кошки нет. Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались. Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир. От него идёт только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят. Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью?

Критика должна быть объективной. Я к Мостовому отношусь нормально. Но когда он за футболистов 90-х годов говорит такие вещи… Не понимаю, как так можно. Он только по своей вине не состоялся как тренер. Хотя вон, в Медиалиге он уже попробовал — последнее место заняли. Саше нужно искать больше позитива в футболе», — приводит слова Онопко Sport24.

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