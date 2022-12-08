55-летний японец Миура продолжит карьеру в клубе 2-го дивизиона Португалии

Нападающий клуба «Йокогама» Кадзуёси Миура, выступающий на правах аренды за клуб «Судзука ПГ», перешёл в клуб второго португальского дивизиона «Оливейренс». Об этом сообщает A Bola.



Свой первый матч на профессиональном уровне Миура провёл ещё в 1986 году в «Сантосе». Он играл в клубах Бразилии, Японии, Италии, Хорватии и Австралии. В 2021 году он принял участие в одной игре чемпионата Японии, в ней он не отметился результативными действиями.

В 2020 году Миура превзошёл достижение футболиста «Вентфорет Кофу» Юкио Цучии от 2017 года. Тот сыграл в высшей лиге чемпионата Японии в возрасте 42 лет и 10 месяцев. А Миура, родившийся в один год с Юргеном Клоппом, Полом Гаскойном и Роберто Баджо, стал первым профессиональным футболистом, который поиграл в пяти разных десятилетиях.