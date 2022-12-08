Вратарь Нидерландов Нопперт: я готов противостоять Месси. Меня не беспокоит Аргентина

Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт заявил, что готов к игре четвертьфинала чемпионата мира 2022 года с национальной командой Аргентины.
«Я готов противостоять Месси и его возможному пенальти. Он также может ошибаться, мы видели это в начале этого турнира (Месси не смог реализовать пенальти в игре с Польшей на групповом этапе. — Прим. «Чемпионата»). Он всегда использует одну и ту же ногу для ударов. Он такой же человек, как и мы.
А ещё у нас лучшие защитники. Меня не беспокоит предстоящий матч. Моя цель – выиграть титул. Мы будем стремиться к этому и продолжать бороться», — приводит слова Нопперта с пресс-конференции Calciomercato.com.
Сборные Нидерландов и Аргентины встретятся в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года завтра, 9 декабря, начало матча — в 18:00 мск.
Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022
- 8 декабря 2022
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