Почеттино: Мбаппе расслабляется, когда остаётся без мяча. Кейн — постоянно в работе

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил своих бывших подопечных нападающего сборной Англии Гарри Кейна и форварда французской национальной команды Килиана Мбаппе.
«Кейн постоянно сконцентрирован на игре. Килиан — полная противоположность этого. Если он не касается мяча, значит, он расслаблен», — приводит слова аргентинского специалиста The Athletic.
В текущем сезоне на счету Гарри Кейна 13 голов и три голевые передачи в 22 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. На чемпионате мира 2022 года в Катаре форвард сборной Англии отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами после четырёх сыгранных матчей.
Мбаппе забил 21 гол и отдал пять результативных пасов в 20 матчах за «ПСЖ». За сборную Франции на мундиале в Катаре нападающий забил пять голов и сделал две голевые передачи в четырёх матчах.
- 8 декабря 2022
-
12:49
-
12:49
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:45
-
10:35
-
10:27
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
09:41
-
09:38
-
09:23
-
09:21
-
08:49
-
08:48
-
08:32