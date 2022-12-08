Почеттино: Мбаппе расслабляется, когда остаётся без мяча. Кейн — постоянно в работе

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил своих бывших подопечных нападающего сборной Англии Гарри Кейна и форварда французской национальной команды Килиана Мбаппе.

«Кейн постоянно сконцентрирован на игре. Килиан — полная противоположность этого. Если он не касается мяча, значит, он расслаблен», — приводит слова аргентинского специалиста The Athletic.

В текущем сезоне на счету Гарри Кейна 13 голов и три голевые передачи в 22 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. На чемпионате мира 2022 года в Катаре форвард сборной Англии отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами после четырёх сыгранных матчей.

Мбаппе забил 21 гол и отдал пять результативных пасов в 20 матчах за «ПСЖ». За сборную Франции на мундиале в Катаре нападающий забил пять голов и сделал две голевые передачи в четырёх матчах.

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