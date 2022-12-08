Ловрен: пусть бразильцы танцуют. Не вижу в этом ничего страшного. В них живёт музыка

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года со сборной Бразилии и рассказал об отношении к танцам бразильских игроков.
«Бразильцы? Пусть они танцуют. Не вижу в этом какого-либо неуважения. В каждом бразильце живёт музыка. Я знаю, как они живут, и не вижу в их танцах ничего страшного. Конечно, всё имеет разумные пределы.
Я хорошо понимаю португальский, поэтому везде, где я играл, имел бразильских друзей. Перед матчем я говорил почти со всеми, кроме тех, с кем мне предстоит играть. Все пожелали мне удачи. Я надеюсь, что мы останемся в хороших отношениях и после игры.
Бразилия является фаворитом. У них игроков на две команды. Это сильные игроки, которые могут менять темп игры. У нас нет проблем с тем, что их считают избранными, мы будем показывать себя на поле. Они всегда были фаворитами чемпионатов мира, но мы сосредоточены на себе и своей игре», — приводит слова Ловрена Globo Esporte.
Отметим, что на клубном уровне Ловрен выступает за петербургский «Зенит», где играют семеро бразильских футболистов.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Хорватией состоится завтра, 9 декабря, начало матча — в 22:00 мск.
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