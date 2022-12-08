Агент Грегерсена: никто из «Спартака» с нами не контактировал

Блаш Хоссейни, агент защитника «Бордо» Стиана Грегерсена, отреагировал на информацию о том, что в спортсмене заинтересован московский «Спартак».

«Спартак»? Пока ничего нет, никто из клуба со мной не связывался. Политика не имеет никакого значения. Это футбол, он с политикой никак не связан. Не надо мешать эти два понятия», — цитирует агента «РБ Спорт».



Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Стиана Грегерсена в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в составе «Бордо». Игрок вызывается в национальную команду Норвегии.

Грегерсен начал профессиональную карьеру в «Мольде». В 2014 году он стал чемпионом Норвегии. В августе 2021 года он подписал контракт с «Бордо».

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