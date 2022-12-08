Агент Грегерсена: никто из «Спартака» с нами не контактировал
Поделиться
Блаш Хоссейни, агент защитника «Бордо» Стиана Грегерсена, отреагировал на информацию о том, что в спортсмене заинтересован московский «Спартак».
«Спартак»? Пока ничего нет, никто из клуба со мной не связывался. Политика не имеет никакого значения. Это футбол, он с политикой никак не связан. Не надо мешать эти два понятия», — цитирует агента «РБ Спорт».
Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Стиана Грегерсена в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в составе «Бордо». Игрок вызывается в национальную команду Норвегии.
Грегерсен начал профессиональную карьеру в «Мольде». В 2014 году он стал чемпионом Норвегии. В августе 2021 года он подписал контракт с «Бордо».
11 самых дорогих трансферов в истории «Барселоны»
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
12:49
-
12:49
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:45
-
10:35
-
10:27
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
09:41
-
09:38
-
09:23
-
09:21
-
08:49
-
08:48
-
08:32
Партнерский контент