Онопко оценил вероятность возвращения Дзюбы в сборную России

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил вероятность возвращения нападающего Артёма Дзюбы в национальную команду. По мнению специалиста, Дзюба вряд ли сможет вернуться в сборную, как и другой нападающий Александр Кокорин.

«Маловероятно, что Дзюба ещё хоть раз сыграет за сборную. Думаю, Артём это сам понимает. Ему 34 года, и он без клуба.

Кокорин? Всей этой плеяде футболистов будет тяжело попасть в сборную. Думаю, они и сами не хотят, потому что всё понимают», — приводит слова Виктора Онопко Sport24.

Напомним, Дзюба недавно покинул турецкий «Адана Демирспор». Игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Сейчас Артём пребывает в статусе свободного агента. Кокорин, в свою очередь, выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Контракт Александра принадлежит «Фиорентине».