Гол Ортиса ударом с 40 метров принёс «Севилье» ничью с «Монако»

Вчера, 7 декабря, состоялся товарищеский матч между «Севильей» и «Монако». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 59-й минуте полузащитник монегасков Желсон Мартинш открыл счёт в матче. В скором времени Педро Ортис ударом с 40 метров поразил ворота Александра Нюбеля. Российский полузащитник французского клуба Александр Головин принял участие в игре.

Гол Ортиса ударом с 40 метров принёс «Севилье» ничью с «Монако»

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В турнирной таблице чемпионата Испании андалусийцы располагаются на 18-м месте. «Монако» занимает шестую строчку во французском первенстве.