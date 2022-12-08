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Гол Ортиса ударом с 40 метров принёс «Севилье» ничью с «Монако»

Гол Ортиса ударом с 40 метров принёс «Севилье» ничью с «Монако»
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Вчера, 7 декабря, состоялся товарищеский матч между «Севильей» и «Монако». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 59-й минуте полузащитник монегасков Желсон Мартинш открыл счёт в матче. В скором времени Педро Ортис ударом с 40 метров поразил ворота Александра Нюбеля. Российский полузащитник французского клуба Александр Головин принял участие в игре.

Гол Ортиса ударом с 40 метров принёс «Севилье» ничью с «Монако»

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В турнирной таблице чемпионата Испании андалусийцы располагаются на 18-м месте. «Монако» занимает шестую строчку во французском первенстве.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 декабря 2022, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 1
Монако
Монако, Монако
0:1 Мартинш – 59'   1:1 Ортис – 73'
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