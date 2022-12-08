Почеттино рассказал, как остановить нападающего сборной Англии Гарри Кейна

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, как можно остановить нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

«Нужно всегда оставаться сосредоточенным на том, где находится Кейн, потому что он может найти передачей Саку, Фодена, Грилиша, Рашфорда. Если он контролирует мяч, необходимо, чтобы линия обороны быстро опустилась», — приводит слова Почеттино The Athletic.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Гарри Кейн отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами в четырёх сыгранных матчах. Сборная Англии пробилась в четвертьфинал мундиаля, где сыграет с национальной командой Франции 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

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