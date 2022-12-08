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Ибрагимович: надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси

Ибрагимович: надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, за кого болеет на чемпионате мира. Форвард вызывается в сборную Швеции, которая не попала на чемпионат мира в Катаре, так как не смогла отобраться на него.

«Надеюсь, что Аргентина сможет выиграть этот трофей. Они выиграют чемпионат мира ради Месси», – цитирует шведа 433.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 национальная команда Аргентины, которая обыграла Австралию со счётом 2:1, сыграет со сборной Нидерландов. Этот матч состоится в пятницу, 9 декабря, и начнётся в 22:00 мск. Англичане в четвертьфинале встретятся со сборной Франции. Французы в 1/8 финала обыграли Польшу, англичане одолели Сенегал.

Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира:

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