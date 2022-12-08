РФС отстранил от футбола на три года детского тренера, который организовал договорной матч
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил от футбольной деятельности тренера-преподавателя ДЮСШ «Нефтехимик» Владислава Французова за организацию договорного матча. Также мужчину оштрафовали на 100 тыс. рублей.
«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС – запретить руководителю программы развития молодёжного футбола и тренеру-преподавателю ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск) Владиславу Французову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года и оштрафовать его на 100 000 рублей», — приводится текст решения КДК на официальном сайте Российского футбольного союза.
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