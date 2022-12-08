Эден Азар: я бы хотел поменяться местами с Джо Байденом и быть президентом США

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар пофантазировал, с каким человеком на планете он бы хотел поменяться местами. Футболист признался, что хотел бы попробовать себя в роли президента США вместо Джо Байдена.

«С каким любым человеком на планете я хотел бы поменяться местами? С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут.

Быть президентом Соединённых Штатов… Ух ты! Эден Азар — президент Соединённых Штатов. Круто звучит, не так ли? Белый дом и я, растянувшийся в кабинете с сигарой», — приводит слова Эдена Азара Daily Mail.

Напомним, до перехода в «Реал» Эден Азар выступал за «Челси» и «Лилль». В нынешнем сезоне он провёл за мадридцев 15 матчей во всех турнирах.

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