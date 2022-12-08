В РФС сообщили, что нет оснований для пересмотра лимита на легионеров в РПЛ

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию о том, что в Российской Премьер-Лиге могут ужесточить лимит на легионеров. Сообщалось, что инициативу обсуждают РФС и Министерство спорта.

«Между РФС и Минспорта действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров. На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее сообщалось, что с сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.