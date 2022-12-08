Азар: в детстве я был фанатом «Арсенала», но не кричу об этом, ведь играл за «Челси»
Поделиться
Бельгийский нападающий Эден Азар признался, что в детстве был большим поклонником лондонского «Арсенала», однако по воле судьбы выступал в составе «Челси» — прямого конкурента «канониров».
«Поскольку я играл за «Челси» семь лет, то не буду кричать об этом на всеуслышанье… Но в детстве я был большим фанатом «Арсенала» с Тьерри Анри. Он сейчас по счастливой случайности входит в тренерский штаб сборной Бельгии», — приводит слова Эдена Азара издание Daily Mail.
Напомним, сейчас Эден Азар выступает за «Реал», а до переезда в Мадрид он играл за «Челси» и «Лилль». В нынешнем сезоне бельгиец провёл за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
15:32
-
15:29
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:05
-
15:00
-
14:43
-
14:36
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:10
-
13:45
-
13:23
-
13:20
-
13:13
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:49
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:15
Партнерский контент