Азар: в детстве я был фанатом «Арсенала», но не кричу об этом, ведь играл за «Челси»

Бельгийский нападающий Эден Азар признался, что в детстве был большим поклонником лондонского «Арсенала», однако по воле судьбы выступал в составе «Челси» — прямого конкурента «канониров».

«Поскольку я играл за «Челси» семь лет, то не буду кричать об этом на всеуслышанье… Но в детстве я был большим фанатом «Арсенала» с Тьерри Анри. Он сейчас по счастливой случайности входит в тренерский штаб сборной Бельгии», — приводит слова Эдена Азара издание Daily Mail.

Напомним, сейчас Эден Азар выступает за «Реал», а до переезда в Мадрид он играл за «Челси» и «Лилль». В нынешнем сезоне бельгиец провёл за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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