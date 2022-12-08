Гаджи Гаджиев высказался на тему возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ

Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Прошлый лимит принимали, когда была другая политическая ситуация. Сейчас мы не играем в еврокубках. Поэтому, казалось бы, какой смысл тренировать, приобретать и тратить ресурс на легионеров? Лучше его потратить на своих. Это говорят те, кто за ужесточение.



Но есть и те, кто считает нужным сохранить лимит, чтобы уровень чемпионата был выше, конкуренция была сильнее. Если к нам едут легионеры в период санкций, это рассматривается как один из аргументов – давайте поддерживать связь со всем миром. Футбол – объединяющий фактор.



Мне сложно дать однозначный ответ. Не могу сказать, что в данной ситуации лучше. Нужно знать, о чём идёт речь: на одного и двух человек ужесточить лимит – это одно дело. А чтобы на поле не могло выйти больше трёх – это совсем другое дело. Более конкретно можно сказать, когда будет известен характер обсуждений», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.