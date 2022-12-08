Гаджи Гаджиев высказался на тему возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ

Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
«Прошлый лимит принимали, когда была другая политическая ситуация. Сейчас мы не играем в еврокубках. Поэтому, казалось бы, какой смысл тренировать, приобретать и тратить ресурс на легионеров? Лучше его потратить на своих. Это говорят те, кто за ужесточение.
Но есть и те, кто считает нужным сохранить лимит, чтобы уровень чемпионата был выше, конкуренция была сильнее. Если к нам едут легионеры в период санкций, это рассматривается как один из аргументов – давайте поддерживать связь со всем миром. Футбол – объединяющий фактор.
Мне сложно дать однозначный ответ. Не могу сказать, что в данной ситуации лучше. Нужно знать, о чём идёт речь: на одного и двух человек ужесточить лимит – это одно дело. А чтобы на поле не могло выйти больше трёх – это совсем другое дело. Более конкретно можно сказать, когда будет известен характер обсуждений», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 8 декабря 2022
-
15:32
-
15:29
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:05
-
15:00
-
14:43
-
14:36
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:10
-
13:45
-
13:23
-
13:20
-
13:13
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:49
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:15