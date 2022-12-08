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Болельщица сборной Хорватии Кнолль выбрала самого красивого футболиста команды

Болельщица сборной Хорватии Кнолль выбрала самого красивого футболиста команды
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Хорватская модель Ивана Кнолль рассказала, кого считает самым красивым игроком в составе хорватской национальной команды. В 1/4 финала балканцы встретятся с национальной командой Бразилии. Хорваты заняли первое место в отборочной группе на мундиаль. Они играли в одном отборочном цикле вместе со сборной России.

«Лука Модрич — мой фаворит, он лучший игрок. Самый красивый для меня Йошко Гвардиол», — цитирует модель Jutarnji.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Йошко Гвардиол

Йошко Гвардиол

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре:

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