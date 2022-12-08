Силкин: в 1/8 финала ЧМ больше всего запомнился матч Бразилии. Разобрали Корею за 20 минут

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, какой матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 ему запомнился больше всего. Специалист высоко оценил игру сборной Бразилии.
«Больше всего запомнился матч сборной Бразилии. Они за 20 минут разобрали и уничтожили корейцев в пух и прах. Уровень мастерства игроков очень высокий. Созидать всегда сложнее, чем разрушать. А бразильцы созидали так, будто им никто не мешал. Эта игра оставила потрясающее впечатление о сборной Бразилии», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает футбольное мировое первенство. Проведение ЧМ-2022 в зимнее время года обусловлено чрезмерной летней жарой в Катаре.
- 8 декабря 2022
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