Силкин: в 1/8 финала ЧМ больше всего запомнился матч Бразилии. Разобрали Корею за 20 минут

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, какой матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 ему запомнился больше всего. Специалист высоко оценил игру сборной Бразилии.

«Больше всего запомнился матч сборной Бразилии. Они за 20 минут разобрали и уничтожили корейцев в пух и прах. Уровень мастерства игроков очень высокий. Созидать всегда сложнее, чем разрушать. А бразильцы созидали так, будто им никто не мешал. Эта игра оставила потрясающее впечатление о сборной Бразилии», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает футбольное мировое первенство. Проведение ЧМ-2022 в зимнее время года обусловлено чрезмерной летней жарой в Катаре.