Семёнов: в России был лучший чемпионат мира. Турнир в Катаре на его фоне не смотрится

Защитник и капитан грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов сравнил организацию проведения чемпионата мира 2018 года в России с мундиалем 2022 года в Катаре.

«Кого поддерживаю на чемпионате мира 2022 года в Катаре? Изначально болел за Сербию. Какие-то скучноватые игры. Такого нет, чтобы прямо кому-то симпатизировал.

Болельщики жалуются, что в Катаре нет атмосферы праздника? Да, может, это всё в сравнении познаётся. В России был настолько яркий чемпионат мира. Сейчас в Катаре немного не смотрится.

Какие впечатления остались от чемпионата мира в России? Сто процентов у нас был лучший чемпионат мира», — приводит слова Семёнова «РБ Спорт».

На чемпионате мира 2018 года в России Семёнов не сыграл ни одного матча, проведя все шесть встреч сборной России в запасе.