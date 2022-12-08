Александр Мостовой высказался об уходе Луиса Энрике из сборной Испании

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера сборной Испании. По словам россиянина, решение специалиста и Федерации футбола Испании о расставании — правильное.

«Не удивлён решению Энрике — оно правильное. Кто ожидал, что Испания после феерического начала чемпионата мира так бездарно вылетит? Было много вопросов именно по игре. Они с каждым матчем играли хуже и хуже, не перестраивались. Вина Энрике в этом тоже есть. Всё совместно.



Луис правильно сделал — в таких ситуациях так и надо поступать. Так поступили уже ряд тренеров на этом чемпионате мира. Я понимаю Луиса Энрике, он хороший тренер и человек», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.