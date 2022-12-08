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Андрей Семёнов: я был единственным врагом народа после чемпионата Европы

Андрей Семёнов: я был единственным врагом народа после чемпионата Европы
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Защитник и капитан грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал о давлении, которое испытывал после ошибки в матче чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

«Тяжело сказать, что не получилось на чемпионате Европы 2020 года. Давила ли на меня та ошибка с Лукаку? Да, естественно. Единственный враг народа тогда был я. Это уже пройденный этап. Ничего страшного — уже прошли его», — приводит слова Семёнова «РБ Спорт».

Семёнов провёл все 90 минут на поле в матче 1-го тура чемпионата Европы 2020 года с Бельгией. В том матче сборная России потерпела поражение 0:3. Оставшиеся два матча национальной команды на турнире защитник «Ахмата» провёл в запасе, не выйдя даже на замену в играх с Финляндией (1:0) и Данией (1:4).

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