«Фиорентина» разгромила команду «Всегда Готовы» в товарищеском матче со счётом 9:0

Вчера, 7 декабря, итальянская «Фиорентина» провела товарищеский матч с командой из Боливии «Всегда Готовы» (оригинал — «Always Ready»). Игра завершилась победой флорентийцев с разгромным счётом 9:0.

В составе «Фиорентины» забивали Нанитамо Иконе (хет-трик), Алессандро Бьянко, Рикардо Сапонара, Кристиан Бираги, Роландо Мандрагора, Марко Бенасси и Кристиан Куаме. Уже после первого тайма «фиалки» выигрывали со счётом 5:0. Во втором тайме итальянский коллектив забил ещё четыре мяча. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную «сухую» победу «Фиорентины».

Стоит отметить, что этот матч проходил в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора, который команды проводят во время паузы в сезоне на чемпионат мира в Катаре.