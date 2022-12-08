«Фиорентина» разгромила команду «Всегда Готовы» в товарищеском матче со счётом 9:0
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Вчера, 7 декабря, итальянская «Фиорентина» провела товарищеский матч с командой из Боливии «Всегда Готовы» (оригинал — «Always Ready»). Игра завершилась победой флорентийцев с разгромным счётом 9:0.
В составе «Фиорентины» забивали Нанитамо Иконе (хет-трик), Алессандро Бьянко, Рикардо Сапонара, Кристиан Бираги, Роландо Мандрагора, Марко Бенасси и Кристиан Куаме. Уже после первого тайма «фиалки» выигрывали со счётом 5:0. Во втором тайме итальянский коллектив забил ещё четыре мяча. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную «сухую» победу «Фиорентины».
Стоит отметить, что этот матч проходил в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора, который команды проводят во время паузы в сезоне на чемпионат мира в Катаре.
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