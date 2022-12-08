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Роналду выступил с заявлением на фоне слухов о его желании уйти из сборной Португалии

Роналду выступил с заявлением на фоне слухов о его желании уйти из сборной Португалии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением на фоне слухов о том, что он заявил главному тренеру Фернанду Сантушу об уходе из национальной команды.

«У нас слишком сплочённая команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы — команда в прямом смысле этого слова. Команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте нам! Вперёд, Португалия!», — написал Роналду в своём «твиттере».

Ранее появилась информация, что Роналду был крайне недоволен тем, что не вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Швейцарии (6:1), а также своей ранней заменой в игре с Южной Кореей в третьем туре группового этапа (1:2).

Португальская газета Record сообщила о том, что Роналду пригрозил Сантушу уходом из сборной. Позднее Федерация футбола Португалии опровергла эту информацию, опубликовав официальное заявление.

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